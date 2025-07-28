Дефіцит продуктів у Кривому Розі вже відчутний, адже деякі сорти риби поступово перетворюються з базових на делікатесні.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі проявився у зникненні з прилавків традиційних видів риби, повідомляє Politeka.

Йдеться про товстолоба та щуку, зазначила іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України.

Покупці дедалі частіше помічають порожні вітрини або ж невиправдано високі ціни. Наприклад, у популярних супермаркетах товстолоб коштує понад 110 гривень за кілограм, а щука подекуди досягає 190 грн або зовсім відсутня у продажу.

Іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології НАН України пояснює це різким скороченням вилову. Основна причина — підрив Каховського водосховища, який призвів до втрати значних водойм. Рибалки, як промислові, так і аматори, нині позбавлені можливості безпечно виходити на воду: частина річок і озер замінована, частина — під окупацією або пересохла.

Крім фізичної недоступності водойм, існують бюрократичні бар'єри. Через воєнний стан важко отримати дозволи на вилов. Усе це створює ланцюгову реакцію — зниження пропозиції, підвищення вартості, обмежена доступність навіть у великих містах.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі вже відчутний — деякі сорти риби поступово перетворюються з базових на делікатесні. Якщо ситуація не стабілізується, найближчим часом українці можуть залишитися без звичних рибних страв.

Джерело: Телеграф

До слова, у місті також пропонують роботу для пенсіонерів. Наприклад, компанія Перша Сервісна Компанія шукає завгоспа для технічного обслуговування різних об’єктів у межах міста. Працівникові надають авто, необхідні інструменти та витратні матеріали. Робота включає слюсарні, сантехнічні, будівельні та електромонтажні завдання.

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