Дефицит продуктов в Кривом Роге уже ощутим, ведь некоторые сорта рыбы постепенно превращаются из базовых в деликатесные.

Дефицит продуктов в Кривом Роге проявился в пропаже с прилавков традиционных видов рыбы, сообщает Politeka.

Речь идет о толстолобом и щуке, отметила ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины.

Покупатели все чаще замечают пустые витрины или неоправданно высокие цены. Например, в популярных супермаркетах толстолоб стоит свыше 110 гривен за килограмм, а щука кое-где достигает 190 грн или совсем отсутствует в продаже.

Ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии НАН Украины объясняет это резким сокращением отлова. Основная причина – подрыв Каховского водохранилища, который привел к потере значительных водоемов. Рыбаки, как промышленные, так и любители, ныне лишены возможности безопасно выходить на воду: часть рек и озер заминирована, часть под оккупацией или пересохла.

Помимо физической недоступности водоемов существуют бюрократические барьеры. Из-за военного положения трудно получить разрешения на отлов. Все это создает цепную реакцию — понижение предложения, повышение стоимости, ограниченная доступность даже в больших городах.

Дефицит продуктов в Кривом Роге уже ощутим – некоторые сорта рыбы постепенно превращаются из базовых в деликатесные. Если ситуация не стабилизируется, в ближайшее время украинцы могут остаться без обычных рыбных блюд.

Источник: Телеграф

Кстати, в городе также предлагают работу для пенсионеров. Например, компания Первая Сервисная Компания ищет завхоз для технического обслуживания различных объектов в пределах города. Работнику предоставляют автомобили, необходимые инструменты и расходные материалы. Работа включает слесарные, сантехнические, строительные и электромонтажные задания.

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