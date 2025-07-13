Робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні сфери діяльності, пропонуючи гнучкі графіки, чесну оплату, легальне працевлаштування.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі стає все більш актуальною завдяки відкритим вакансіям у сфері обслуговування, логістики та технічного супроводу, повідомляє Politeka.

Компанія Перша Сервісна Компанія шукає завгоспа для технічного обслуговування різних об’єктів у межах міста. Працівникові надають авто, необхідні інструменти та витратні матеріали. Робота включає слюсарні, сантехнічні, будівельні та електромонтажні завдання.

Ставка залежить від кількості виконаних завдань — до 25 000 грн. Вимоги: права категорії «В», досвід, готовність вчитися та відсутність шкідливих звичок. Пропозиція підійде активним чоловікам, які бажають реалізувати свій практичний потенціал.

Розважальний центр Fly Kids, розташований у ТРК «Сонячна Галерея», запрошує охайну та відповідальну прибиральницю. Обов’язки — миття посуду, підтримка чистоти. Графік змінний: 2/2 або 3/3 з 9:00 до 21:00. Заробітна плата — 10–12 тис. грн. Працівники отримують безкоштовні обіди та вечері. Вакансія підходить як жінкам, так і чоловікам, які цінують стабільність і комфортні умови праці.

Автопарк DriveMe відкрив набір на посаду водія таксі. Робота проводиться на авто компанії, щоденні виплати стартують від першої зміни, середній дохід — 1000–1500 грн/день. Водії отримують більше замовлень, мають перевагу в черзі, а всі витрати на обслуговування авто — за рахунок роботодавця.

Приймаються навіть переселенці. Потрібно мати водійське посвідчення від року та сучасний смартфон. Це гідна альтернатива для пенсіонерів із досвідом кермування.

Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні сфери діяльності, пропонуючи гнучкі графіки, чесну оплату, легальне працевлаштування та комфортні умови навіть у поважному віці.

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