Місцеві мешканці можуть розраховувати на новий графік поїздів в Кіровоградській області, тож розповідаємо, на кому позначаться зміни.

Новий графік поїздів в Кіровоградській області передбачає оновлення маршруту із запровадженням спеціальних вагонів для жінок, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили в межах ініціативи Укрзалізниці з розширення переліку безпечних і комфортних варіантів для пасажирок.

Як стало відомо з повідомлення пресслужби компанії, новий графік поїздів в Кіровоградській області включатиме ще один маршрут, на якому буде жіноче купе. Починаючи з 25 липня на рейсі Київ — Запоріжжя, що пролягає через Знам’янку, курсуватиме вагон №5, який призначений винятково для жінок або жінок із дітьми віком до п’яти років.

Такий формат уже діє на деяких напрямках і, за словами перевізника, має значний попит. Цікаво, що за вартістю квитки до жіночого купе нічим не відрізняються від звичайних. Різниця лише в умовах. У вагоні не може бути чоловіків, що зменшує рівень тривожності для пасажирок, особливо у нічних рейсах.

Саме з міркувань безпеки Укрзалізниця торік почала продаж квитків у виключно жіночі купе. На сьогодні через наш регіон проходять уже п’ять пасажирських складів із такими можливостями. Усі вони прямують через Знамʼянку, Олександрію або Фундукліївку.

Серед них і рейси із Запоріжжя до Ужгорода або Ясіні, з Києва до Кривого Рогу, а також на Трускавець чи Рахів. У пресслужбі Укрзалізниці наголосили, що новий графік поїздів в Кіровоградській області дає можливість жінкам подорожувати по країні без зайвих хвилювань.

Ще дві новинки також з’являться на напрямках Ковель — Київ і Львів — Харків. За словами представників компанії, якщо попит зростатиме, кількість таких вагонів буде збільшено.

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