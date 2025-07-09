Местные жители могут рассчитывать на новый график поездов в Кировоградской области, поэтому рассказываем, на ком скажутся изменения.

Новый график поездов в Кировоградской области предусматривает обновление маршрута с введением специальных вагонов для женщин, сообщает Politeka.

Решение было принято в рамках инициативы Укрзализныци по расширению перечня безопасных и комфортных вариантов для пассажирок.

Как стало известно из сообщения пресс-службы компании, новый график поездов в Кировоградской области будет включать еще один маршрут, на котором будет женское купе. Начиная с 25 июля на рейсе Киев — Запорожье, который проходит через Знаменку, будет курсировать вагон №5, предназначенный исключительно для женщин или женщин с детьми младше пяти лет.

Такой формат уже действует на некоторых направлениях и, по словам перевозчика, пользуется значительным спросом. Интересно, что по стоимости билеты в женское купе ничем не отличаются от обычных. Разница только в условиях. В вагоне не может быть мужчин, что снижает уровень тревожности для пассажирок, особенно в ночных рейсах.

Именно из соображений безопасности Укрзализныця в прошлом году начала продажу билетов исключительно в женские купе. На сегодняшний день через наш регион проходят уже пять пассажирских составов с такими возможностями. Все они направляются через Знаменку, Александрию или Фундуклеевку.

Среди них и рейсы из Запорожья в Ужгород или Ясини, из Киева в Кривой Рог, а также в Трускавец или Рахов. В пресс-службе Укрзализныци подчеркнули, что новый график поездов в Кировоградской области дает возможность женщинам путешествовать по стране без лишних волнений.

Еще две новинки также появятся на направлениях Ковель – Киев и Львов – Харьков. По словам представителей компании, если спрос будет расти, количество таких вагонов будет увеличено.

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