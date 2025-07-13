Работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает различные сферы деятельности, предлагая гибкие графики, честную оплату, легальное трудоустройство.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге становится все более актуальной благодаря открытым вакансиям в сфере обслуживания, логистики и технического сопровождения, сообщает Politeka.

Компания Первая Сервисная Компания ищет завхоз для технического обслуживания различных объектов в пределах города. Работнику предоставляют автомобили, необходимые инструменты и расходные материалы. Работа включает слесарные, сантехнические, строительные и электромонтажные задания.

Ставка зависит от количества выполненных задач – до 25 000 грн. Требования: права категории "В", опыт, готовность учиться и отсутствие вредных привычек. Предложение подойдет активным мужчинам, желающим реализовать свой практический потенциал.

Развлекательный центр Fly Kids , расположенный в ТРК «Солнечная Галерея», приглашает аккуратную и ответственную уборщицу . Обязанности – мытье посуды, поддержание чистоты. График переменный: 2/2 или 3/3 с 9:00 до 21:00. Заработная плата - 10-12 тыс. грн. Работники получают бесплатные обеды и ужины. Вакансия подходит как женщинам, так и мужчинам, которые ценят стабильность и комфортные условия труда.

Автопарк DriveMe открыл набор на должность водителя такси. Работа производится на авто компании, ежедневные выплаты стартуют от первой смены, средний доход — 1000–1500 грн/день. Водители получают больше заказов, имеют преимущество в очереди, а все расходы по обслуживанию авто — за счет работодателя.

Принимаются даже переселенцы. Нужно иметь водительские права от года и современный смартфон. Это достойная альтернатива для пенсионеров с опытом вождения.

Итак, работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные сферы деятельности, предлагая гибкие графики, честную оплату, легальное трудоустройство и комфортные условия даже в почтенном возрасте.

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