Дефицит продуктов в Кривом Роге отражает общеукраинскую проблему с нехваткой ржи и возможным удорожанием хлеба, передает Politeka.

Директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский сообщил, что в стране формируется серьезный дефицит ржи. Из-за отсутствия внутреннего производства уже в 2025-2026 годах производители будут вынуждены переходить на импорт. Часть ржаной муки уже поступает из Польши и Балтии, что приводит к росту цен.

Основной причиной такой ситуации называют низкую урожайность ржи. Если сравнивать с пшеницей, то выход составляет 40 центнеров с гектара против 60. Поэтому аграрии не заинтересованы в выращивании этой культуры. Значительную часть ранее снабжала Беларусь, однако в настоящее время импорт практически прекратился.

Стоимость сырья почти удвоилась: в 2024 году тонна стоила 6-7 тысяч гривен, в мае 2025-го уже 12-14 тысяч. Цены на муку также выросли до 18–20 тысяч гривен за тонну. Как следствие, буханка ржаного хлеба может стоить 40–50 грн.

Некоторые производители могут отказаться от выпечки, поскольку процесс становится убыточным. Импортное сырье стоит дорого, а украинское – дефицитное.

Дефицит продуктов в Кривом Роге лишь подчеркивает общенациональный характер проблемы, что повлияет на доступность ржаного хлеба в разных регионах.

К слову, ранее также сообщалось о нехватке рыбы.

Покупатели все чаще замечают пустые витрины или неоправданно высокие цены. Например, в популярных супермаркетах толстолоб стоит свыше 110 гривен за килограмм, а щука кое-где достигает 190 грн или совсем отсутствует в продаже.

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