Українські покупці все частіше звертають увагу на подорожчання рису в Дніпропетровській області, тож розповідаємо детальніше.

Подорожчання рису в Дніпропетровській області змушує покупців витрачати більше на базові продукти, повідомляє Politeka.

Портал Мінфін показує актуальну статистику, яка підтверджує зростання середніх розцінок.

Аналітики відзначають, що подорожчання рису в Дніпропетровській області проявляється передусім у середній вартості довгозернистого продукту. Станом на 14 серпня 2025 року ціна одного кілограма становила 59,45 гривень.

У мережі Auchan цей товар пропонують за 61,80, у Megamarket - 53,50, у Metro вартість тримається на рівні 49,50, тоді як у Novus доведеться віддати вже 72,99 гривень.

Порівняння з липнем виглядає показовим. У той період середньомісячні цінники у великих мережах демонстрували такі цифри. В Auchan - 69,92 гривень, у Metro - 49,50, у Megamarket - 55,80, у Novus - 88,21. Загалом середня вартість тоді складала 65,86 грн, що було помітно вище за нинішні показники.

Індекс споживчих розцінок підтверджує, що 14 липня середня вартість довгозернистого товару становила 58,50 гривень. Протягом наступних тижнів вона зросла до 66,87, потім коливалася у межах від 64,77 до 60,02 на початку серпня. Станом на 9–14 серпня зафіксовано 59,45, що на 0,95 грн більше порівняно з серединою липня.

Асортимент у мережі Сільпо теж дозволяє оцінити масштаби різниці. Trapeza круглозернистий вагою 1 кілограм пропонують за 96,99. Камоліно від бренду Премія у форматі 5*80 г коштує 59,99. Пропарений Басмати від Trapeza у фасуванні 500 грамів обійдеться у 87,99.

Фахівці пояснюють, що подорожчання рису в Дніпропетровській області є результатом одночасної дії кількох факторів. Впливають витрати на транспортування, попит на внутрішньому ринку та коливання закупівельних цін.

