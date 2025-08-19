Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 20 по 27 серпня буде контрастним, після спекотних днів відбудеться різке похолодання.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 20 по 27 серпня передбачає різку зміну температури, повідомляє Politeka.

За прогнозами сайту Синоптик у середу, 20 серпня, очікується спекотна погода: вночі +15°, вдень до +28°. Четвер стане ще теплішим — температура сягне +31°.Найспекотнішим днем прогнозують пʼятницю: вдень до +32°.

Втім, уже з суботи, 23 серпня, спека почне спадати — вдень +29°.

У неділю очікується відчутне похолодання: максимум +25°.

Найпрохолоднішими стануть понеділок і вівторок, 25–26 серпня: температура вдень лише +24…+25°.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 20 по 27 серпня принесе короткочасну спеку та комфортну прохолоду наприкінці, що стане приємним полегшенням після кількох гарячих днів.

Кінець серпня в Україні традиційно багатий на народні спостереження за природою. Наші предки уважно стежили за зміною погоди саме в ці дні, адже від них залежали і врожай, і підготовка до осені.

20 серпня — Марини. Якщо день сухий і теплий — осінь буде погожою, а якщо похмуро — на дощовий вересень.

21 серпня — Мирона. Ясний ранок віщує теплі дні, а сильна роса — на гарний врожай наступного року.

22 серпня — Матвія. У народі казали: яка погода цього дня, такою буде й осінь. Якщо гроза — осінь буде теплою.

23 серпня — Лаврентія. Вважалося, що з цього дня спека відступає. Якщо сонце заходить у тумані — на мокру осінь.

24 серпня — Євпла. Якщо дощ — то вся осінь буде дощовою. Ясний день обіцяє сухий вересень.

25 серпня — Феодосія. Вважалося, що цього дня «літо зустрічається з осінню». Якщо вітер північний — чекай ранніх заморозків.

26 серпня — Тихона. Якщо багато павутини — осінь буде сухою й довгою.

27 серпня — Міхея. Вітер цього дня вказує, з якого боку найбільше дутиме восени. Якщо день теплий — зима буде м’якою.

Народні прикмети часто справджуються, адже вони століттями ґрунтувалися на спостереженнях за природою.

