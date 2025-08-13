Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 14 по 21 серпня допоможе мешканцям своєчасно підготуватися до змін клімату.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 14 по 21 серпня передбачає чергування теплих і прохолодних днів, різні напрями повітряних потоків та відносно спокійні умови без опадів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

14 серпня температура повітря досягне +16°C, повітря рухатиметься зі сторони півночі, пориви до 8 м/с, дощу не очікується. 15 числа стовпчик термометра підніметься до +28°C, напрямок північний, швидкість потоків 10 м/с, опадів немає. 16 серпня температура знизиться до +16°C, вітер північний, пориви 7 м/с, без дощу. 17-го повітря прогріється до +26°C, повітряні подихи південного вектору, пориви 7 м/с, опади відсутні.

18 числа очікується +16°C, напрямок південний, швидкість потоків 7 м/с, опадів не передбачається. 19 числа стовпчик підніметься до +28°C, повітря рухатиметься з півночі, пориви 9 м/с, без дощу. 20-го прогнозують +16°C, вектор північно-західний, опади відсутні. 21-го температура +31°C, швидкість 6 м/с, дощу не очікується.

У зазначений період швидкість змінюватиметься від 6 до 10 м/с, що свідчить про помірні вітрові умови. Протягом тижня спостерігається повна відсутність опадів, а вектори повітряних потоків чергуються між північчю, північно-західним і південним напрямками. Температура коливатиметься від +16°C до +31°C, що забезпечує комфортні умови для перебування на вулиці та планування активностей.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 14 по 21 серпня допоможе мешканцям своєчасно підготуватися до змін клімату та врахувати це для планування щоденних справ.

