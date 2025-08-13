Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 14 по 21 августа поможет жителям своевременно подготовиться к изменению климата.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 14 по 21 августа предусматривает чередование теплых и прохладных дней, разные направления воздушных потоков и относительно спокойные условия без осадков, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

14 августа температура воздуха достигнет +16°C, воздух будет двигаться со стороны севера, порывы до 8 м/с, дождя не ожидается. 15 числа столбик термометра поднимется до +28°C, направление северное, скорость потоков 10 м/с, осадков нет. 16 августа температура снизится до +16°C, ветер северный, порывы 7 м/с, без дождя. 17-го воздух прогреется до +26°C, дыхание южного вектора, порывы 7 м/с, осадки отсутствуют.

18 числа ожидается +16°C, направление южное, скорость потоков 7 м/с, осадков не предполагается. 19 числа столбик поднимется до +28°C, воздух будет двигаться с севера, порывы 9 м/с, без дождя. 20-го прогнозируют +16°C, вектор северо-западный, осадки отсутствуют. 21-го температура +31°C, скорость 6 м/с, дождя не ожидается.

В указанный период скорость будет изменяться от 6 до 10 м/с, что свидетельствует об умеренных ветровых условиях. В течение недели наблюдается полное отсутствие осадков, а векторы воздушных потоков чередуются между севером, северо-западом и южным направлением. Температура будет колебаться от +16 до +31°C, что обеспечивает комфортные условия для пребывания на улице и планирования активностей.

Прогноз погоды в Запорожской области на неделю с 14 по 21 августа поможет жителям своевременно подготовиться к изменению климата и учесть это для планирования ежедневных дел.

