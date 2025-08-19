Прогноз погоды в Запорожской области на неделю с 20 по 27 августа будет контрастным, после жарких дней произойдет резкое похолодание.

По прогнозам сайта Синоптик в среду, 20 августа , ожидается жаркая погода: ночью +15°, днем до +28°. Четверг станет еще теплее — температура достигнет +31°. Самым жарким днем прогнозируют пятницу : днем до +32°.

Впрочем, уже с субботы, 23 августа , жара начнет спадать - днем +29°.

В воскресенье ожидается ощутимое похолодание: максимум +25°.

Самыми прохладными станут понедельник и вторник, 25–26 августа : температура днем только +24…+25°.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 20 по 27 августа принесет жаркую жару и комфортную прохладу в конце, что станет приятным облегчением после нескольких жарких дней.

Конец августа в Украине традиционно богат народными наблюдениями за природой. Наши предки внимательно следили за изменением погоды в эти дни, ведь от них зависели и урожай, и подготовка к осени.

20 августа - Марины. Если день сухой и теплый - осень будет хорошей, а если пасмурно - на дождливый сентябрь.

21 августа – Мирона. Ясное утро предвещает тёплые дни, а сильная роса – на хороший урожай в следующем году.

22 августа - Матфея. В народе говорили: какая погода в этот день, такова будет и осень. Если гроза – осень будет теплой.

23 августа - Лаврентия. Считалось, что с этого дня жара отступает. Если солнце заходит в тумане – на мокрую осень.

24 августа - Евпла. Если дождь, то вся осень будет дождливой. Ясный день сулит сухой сентябрь.

25 августа - Феодосия. Считалось, что в этот день лето встречается с осенью. Если ветер северный - жди ранних заморозков.

26 августа - Тихона. Если много паутины – осень будет сухой и длинной.

27 августа - Михея. Ветер в этот день указывает, с какой стороны будет дуть осенью. Если день теплый – зима будет мягкой.

Народные приметы часто сбываются, ведь они веками основывались на наблюдениях за природой.

