Благодійний фонд "Карітас" продовжує реалізовувати проєкт підтримки, за якого видають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області можна отримати від благодійної організації "Карітас", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Благодійний фонд "Карітас" продовжує реалізовувати проєкт підтримки "Реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні". Для людей, які були змушені залишити свої домівки через воєнну агресію росії у 2022 році та переїхали в регіон, організація реалізує комплексну підтримку, спрямовану на відновлення та адаптацію внутрішньо переміщених осіб.

Напрями діяльності:

Гуманітарна допомога. Забезпечення безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, гігієнічними наборами, а також дитячим харчуванням на території Полтавської області.

Психологічна підтримка. Індивідуальні та групові консультації для дорослих і дітей, які зазнали психологічних травм внаслідок війни.

Соціальні послуги для дітей. Організація безпечного дитячого простору з розвивальними та освітніми активностями для маленьких переселенців.

Юридичне консультування. Безкоштовна допомога з правових питань, пов’язаних із правами, соціальними гарантіями та оформленням документів.

Кейс-менеджмент. Персоналізована допомога постраждалим особам, які потребують індивідуального підходу та комплексної підтримки.

Ця діяльність спрямована на те, щоб кожна людина, яка втратила свій дім, отримала не лише матеріальну допомогу, а й психологічну, також безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, правову та соціальну підтримку, необхідні для нового старту.

