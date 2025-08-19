Благотворительный фонд "Каритас" продолжает реализовывать проект поддержки, при котором выдают бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области можно получить от благотворительной организации "Каритас", сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Благотворительный фонд "Каритас" продолжает реализовывать проект поддержки "Реагирования на чрезвычайные ситуации в результате боевых действий в Украине". Для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за военной агрессии россии в 2022 году и переехавших в регион, организация реализует комплексную поддержку, направленную на восстановление и адаптацию внутренне перемещенных лиц.

Направления деятельности:

Гуманитарная помощь. Обеспечение бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, гигиеническим набором, а также детским питанием на территории Полтавской области.

Психологическая поддержка. Индивидуальные и групповые консультации для взрослых и детей, которые получили психологические травмы в результате войны.

Социальные сервисы для детей. Организация безопасного детского пространства с развивающими и образовательными активностями для маленьких переселенцев.

Юридическое консультирование. Бесплатная помощь по правовым вопросам, связанным с правами, социальными гарантиями и оформлением документов.

Кейс-менеджмент. Персонализированная помощь пострадавшим, нуждающимся в индивидуальном подходе и комплексном содействии.

Эта деятельность направлена на то, чтобы каждый потерявший свой дом человек получил не только материальную помощь, но и психологическую, также бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, правовую и социальную поддержку, необходимые для нового старта.

