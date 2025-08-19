Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области можно получить от благотворительной организации "Каритас", сообщает Politeka.net.
Об этом идет речь на сайте организации.
Благотворительный фонд "Каритас" продолжает реализовывать проект поддержки "Реагирования на чрезвычайные ситуации в результате боевых действий в Украине". Для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за военной агрессии россии в 2022 году и переехавших в регион, организация реализует комплексную поддержку, направленную на восстановление и адаптацию внутренне перемещенных лиц.
Направления деятельности:
Гуманитарная помощь. Обеспечение бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, гигиеническим набором, а также детским питанием на территории Полтавской области.
Психологическая поддержка. Индивидуальные и групповые консультации для взрослых и детей, которые получили психологические травмы в результате войны.
Социальные сервисы для детей. Организация безопасного детского пространства с развивающими и образовательными активностями для маленьких переселенцев.
Юридическое консультирование. Бесплатная помощь по правовым вопросам, связанным с правами, социальными гарантиями и оформлением документов.
Кейс-менеджмент. Персонализированная помощь пострадавшим, нуждающимся в индивидуальном подходе и комплексном содействии.
Эта деятельность направлена на то, чтобы каждый потерявший свой дом человек получил не только материальную помощь, но и психологическую, также бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, правовую и социальную поддержку, необходимые для нового старта.
