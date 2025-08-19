Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області надають місцеві жителі, які прагнуть допомогти тим, хто потребує тимчасового прихистку, повідомляє Politeka.

Перелік актуальних пропозицій розміщено на онлайн-ресурсі «Допомагай», де можна ознайомитися з кількома варіантами помешкань.

У селі Старий Остропіль пропонують будинок площею 110 кв.м. Він має три кімнати, кухню, санвузол, підключені електрику, газ і воду. На території є сад, виноградник та земельна ділянка. Поруч розташовані магазини, школа, медпункт, кафе й поштові відділення. До річки можна дістатися пішки за кілька хвилин. Житло доступне для сімей, пенсіонерів та інших осіб, які потребують підтримки.

Ще одна пропозиція стосується будинку у Старокостянтинівському районі. Він розрахований на чотирьох мешканців та включає дві просторі кімнати, кухню, ванну і доступ до інтернету. Поблизу є дитячий садок, школа, магазини та зупинка громадського транспорту, що робить розташування зручним для проживання.

У Кам’янці-Подільському, на вулиці Шевченка, 77, доступне місце у цегляному будинку. Тут можуть проживати чоловіки, комісовані військовослужбовці та сироти. За згодою з рідними можливе організування оздоровлення для осіб із залежностями. Житло повністю готове для заселення та не потребує додаткових умов.

Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області залишається важливим інструментом допомоги внутрішньо переміщеним особам. Щоб отримати тимчасовий прихисток, варто зв’язатися з авторами оголошень на відповідному інтернет-ресурсі.

