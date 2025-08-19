Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области предоставляют местные жители, стремящиеся помочь нуждающимся в временном убежище, сообщает Politeka.

Список актуальных предложений размещен на онлайн-ресурсе «Допомагай », где можно ознакомиться с несколькими вариантами квартир.

В селе Старый Острополь предлагают дом площадью 110 кв. Он имеет три комнаты, кухню, санузел, электричество, газ и воду. На территории есть сад, виноградник и земельный участок. Рядом находятся магазины, школа, медпункт, кафе и почтовые отделения. До реки можно добраться пешком через несколько минут. Жилье доступно для семей, пенсионеров и других лиц, нуждающихся в поддержке.

Еще одно предложение касается дома в Староконстантиновском районе. Он рассчитан на четырех жителей и включает в себя две просторные комнаты, кухню, ванную и доступ к интернету. Рядом есть детский сад, школа, магазины и остановка общественного транспорта, что делает удобным для проживания расположение.

В Каменце-Подольском, по улице Шевченко, 77, доступно место в кирпичном доме. Здесь могут проживать мужчины, комиссованные военнослужащие и сироты. По согласию с родными возможна организация оздоровления для лиц с зависимостями. Жилье полностью готово к заселению и не требует дополнительных условий.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области остается важным инструментом помощи внутренне перемещенным лицам. Чтобы получить временное убежище, следует связаться с авторами объявлений на соответствующем интернет-ресурсе.

