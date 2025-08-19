Впровадження нової системи оплати за проїзд у Кропивницькому обговорюється вже впродовж кількох місяців.

У Кропивницькому відбулися громадські слухання, присвячені впровадженню електронних квитків у транспорті в рамках нової системи оплати за проїзд, повідомляє Politeka.

Нова система оплати за проїзд у Кропивницькому передбачає запровадження електронних квитків для громадського транспорту. Місто планує перейти на безготівковий розрахунок, що дозволить вести точний облік пасажиропотоку і позбутися незручностей із готівкою.

За словами начальника управління транспорту та зв’язку Віктора Житника, для цього доведеться встановити валідатори у тролейбусах і автобусах, а також зобов’язати приватних перевізників підключитися до процесу.

Посадовець нагадав, що Кропивницький тривалий час відкладав рішення про введення нової системи оплати за проїзд, тоді як у багатьох інших містах це вже давно працює. Він підкреслив, що альтернативи електронному обліку фактично немає.

За планом у транспорті працюватиме по три валідатори, ще один видадуть кондукторам, які залишаться в роботі на перехідний період. Проте питання вартості викликало жваву дискусію. Житник визнав, що реалізація проєкту коштуватиме щонайменше 20 мільйонів гривень, а остаточна сума ще не визначена.

При цьому інвестор бере на себе витрати на утримання, а прибуток отримуватиме з тарифів. Окремий блок обговорень стосувався пільг. У проєкті закладено пластикові картки для реєстрації поїздок через валідатор, а пільговикам пропонують 60 безоплатних поїздок на місяць.

Житник також підняв питання економічної доцільності. За його словами, собівартість квитка у тролейбусі сягає 10 гривень, а в автобусі 12, тоді як зараз вартість нижча. Це означає, що після впровадження змін тариф доведеться переглянути.

