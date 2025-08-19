Внедрение новой системы оплаты за проезд в Кропивницком обсуждается уже несколько месяцев.

В Кропивницком прошли общественные слушания, посвященные внедрению электронных билетов в транспорте в рамках новой системы оплаты за проезд , сообщает Politeka.

Новая система оплаты за проезд в Кропивницком предусматривает введение электронных билетов для общественного транспорта. Город планирует перейти на безналичный расчет, что позволит вести точный учет пассажиропотока и избавиться от неудобств с наличными.

По словам начальника управления транспорта и связи Виктора Житника, для этого придется установить валидаторы в троллейбусах и автобусах, а также обязать частных перевозчиков подключиться к процессу.

Чиновник напомнил, что Кропивницкий долгое время откладывал решение о введении новой системы оплаты за проезд, тогда как во многих других городах это уже давно работает. Он подчеркнул, что альтернативы электронному учету фактически отсутствуют.

По плану в транспорте будет работать по три валидатора, еще один выдадут кондукторам, которые останутся в работе на переходный период. Однако вопрос стоимости вызвал оживленную дискуссию. Житник признал, что реализация проекта обойдется как минимум в 20 миллионов гривен, а окончательная сумма еще не определена.

При этом инвестор берет на себя расходы по содержанию, а прибыль будет получать из тарифов. Отдельный блок обсуждений касался льгот. В проекте заложены пластиковые карты для регистрации поездок через валидатор, а льготникам предлагают 60 безвозмездных поездок в месяц.

Житник также поднял вопрос о экономической целесообразности. По его словам, себестоимость билета в троллейбусе достигает 10 гривен, а в автобусе 12, в то время как сейчас стоимость ниже. Это означает, что после внедрения изменений тариф придется пересмотреть.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать