Дефіцит продуктів у Харківській області вже позначився на стабільності ринку.

Дефіцит продуктів у Харківській області спричинив нове підвищення цін на овочі на місцевому ринку, повідомляє Politeka.

Вартість огірків зросла до 30–50 гривень за кілограм, що на 13% більше, ніж тижнем раніше. Причиною подорожчання стало скорочення пропозиції через масові зачистки у теплицях та несприятливі погодні умови. Попри зростання, ціни залишаються на 16% нижчими у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Фахівці пояснюють, що зменшення обсягів постачання з локальних господарств пов’язане з підготовкою до другої сівозміни. У більшості тепличних комбінатів триває завершальна вибірка врожаю, що призводить до зниження темпів збирання овочів у регіоні.

Додатковим чинником стало скорочення реалізації з літніх теплиць. Через кліматичні виклики загальний обсяг поставок продовжує падати. Поточна ціна огірків коливається у межах 30–50 гривень за кілограм, що еквівалентно $0,72–1,20.

За даними аналітиків EastFruit, дефіцит продуктів у Харківській області вже позначився на стабільності ринку, а подальше підвищення може стати критичним для роздрібного продажу. Востаннє зростання цін фіксувалося після короткочасного періоду зниження.

Водночас у регіоні діє програма безкоштовної видачі продуктів. Ініціатива ASB Ukraine спрямована на екстрену допомогу жителям прифронтових населених пунктів, які постраждали від бойових дій. Проєкт реалізується за підтримки Aktion Deutschland Hilft у партнерстві з Eleos-Ukraine та покликаний забезпечити базові потреби громадян, що опинилися у складних умовах.

