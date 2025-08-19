Дефицит продуктов в Харьковской области уже сказался на стабильности рынка.

Дефицит продуктов в Харьковской области повлек за собой новое повышение цен на овощи на местном рынке, сообщает Politeka.

Стоимость огурцов выросла до 30–50 гривен за килограмм, что на 13% больше, чем неделей раньше. Причиной удорожания стало сокращение предложения из-за массовых зачисток в теплицах и неблагоприятных погодных условий. Несмотря на рост, цены остаются на 16% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Специалисты объясняют, что уменьшение объемов поставок из локальных хозяйств связано с подготовкой ко второму севообороту. В большинстве тепличных комбинатов идет завершающая выборка урожая, что приводит к снижению темпов уборки овощей в регионе.

Дополнительным фактором стало сокращение реализации из летних теплиц. Из-за климатических вызовов общий объем поставок продолжает падать. Текущая цена огурцов колеблется в пределах 30–50 гривен за килограмм, что эквивалентно $0,72–1,20.

По данным аналитиков EastFruit, дефицит продуктов в Харьковской области уже сказался на стабильности рынка, а дальнейшее повышение может стать критическим для розничных продаж. Последний рост цен фиксировался после кратковременного периода понижения.

В регионе действует программа бесплатной выдачи продуктов. Инициатива ASB Ukraine направлена на экстренную помощь пострадавшим от боевых действий жителям прифронтовых населенных пунктов. Проект реализуется при поддержке Aktion Deutschland Hilft в партнерстве с Eleos-Ukraine и призван обеспечить базовые потребности оказавшихся в сложных условиях граждан.

