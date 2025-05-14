Підвищення тарифів на газ в Одесі торкнеться широкого кола споживачів, особливо тих, хто проживає у старому житловому фонді.

Підвищення тарифів на газ в Одесі зачепило мешканців з 1 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

За інформацією компанії «Газмережі», йдеться про окрему платіжку за технічне обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках, що стане третьою складовою рахунку за газ.

Ця платіжка передбачає оплату перевірки технічного стану внутрішньобудинкових газових систем, включно з оглядом обладнання та мереж. Таке обслуговування, як зазначають фахівці, критично важливе для забезпечення безпеки постачання газу, особливо в будинках старої забудови. Періодичність перевірок залежить від віку будинку: для нових (до 25 років) обстеження проводиться раз на 5 років, для старіших — раз на 3 роки.

Уже в травні мешканці отримуватимуть відповідні рахунки за нову послугу, розмір якої визначатиметься технічними характеристиками будинку. Отже, підвищення тарифів на газ в Одесі торкнеться широкого кола споживачів, особливо тих, хто проживає у старому житловому фонді. Представники компанії наголошують: не сплачена нова платіжка може спричинити відмову в наданні послуги, тому рекомендується уважно стежити за рахунками.

Уряд при цьому підкреслює, що громадяни з низьким рівнем доходів мають право оформити субсидію, яка частково компенсує нові витрати.

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