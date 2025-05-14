Повышение тарифов на газ в Одессе коснется широкого круга потребителей, особенно проживающих в старом жилищном фонде.

Повышение тарифов на газ в Одессе задело жителей с 1 мая 2025 года, сообщает Politeka.

По информации компании «Газсети», речь идет об отдельной платежке за техническое обслуживание газовых сетей в многоквартирных домах, что станет третьей составляющей счета за газ.

Эта платежка предусматривает оплату проверки технического состояния внутридомовых газовых систем, включая осмотр оборудования и сетей. Такое обслуживание, как отмечают специалисты, критически важно для обеспечения безопасности поставок газа, особенно в домах старой застройки. Периодичность проверок зависит от возраста дома: для новых (до 25 лет) обследование проводится раз в 5 лет, для более старших – раз в 3 года.

Уже в мае жители получат соответствующие счета за новую услугу, размер которой будет определяться техническими характеристиками дома. Следовательно, повышение тарифов на газ в Одессе коснется широкого круга потребителей, особенно проживающих в старом жилищном фонде. Представители компании отмечают: не уплаченная новая платежка может повлечь за собой отказ в предоставлении услуги, поэтому рекомендуется внимательно следить за счетами.

Правительство подчеркивает, что граждане с низким уровнем доходов имеют право оформить субсидию, которая частично компенсирует новые расходы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба в Одессе: к каким колебаниям в ценах готовиться

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе: когда прогнозируют большие цены