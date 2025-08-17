Це додає тривоги щодо дефіциту продуктів у Хмельницькій області та загалом на ринку України.

Дефіцит продуктів у Хмельницькій області відображається на ринку фруктів, зокрема через стрімке зростання цін на яблука, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Hromadske.

Середня вартість цього звичного для українців фрукта сягнула 85,20 гривень за кіло, що втричі перевищує показники минулого року.

За словами Олександра Хорєва з проєкту EastFruit Weekly Ukraine, Україна практично втратила місцевий товар, а ринок заповнили імпортні плоди, зокрема з Польщі. Ще у червні минулого року середня ціна товару становила 28,11 гривень за кілограм, тоді як нині вона значно зросла.

Експерти вказують на кілька причин критичної ситуації з вітчизняним яблуком. Аграрний спеціаліст Іван Томич зазначає, що основними факторами є старіння садів та скорочення площ під посадками. Внаслідок цього банани, які коштують наразі 74,15 гривень за кілограм, стали індикатором цін на яблука, адже раніше їхня вартість була меншою — 64,03 гривень за кілограм.

Польські яблука фактично замінили місцеву продукцію на ринку. Якщо нинішня тенденція збережеться, цей фрукт остаточно перетвориться на преміальний товар, недоступний для більшості споживачів. Це додає тривоги щодо дефіциту продуктів у Хмельницькій області та загалом на ринку України.

До слова, про нестачу також повідомляли в Харківській області.

Ціни на огірки піднялися до 30–50 грн за кілограм, що на 13% вище, ніж попереднього тижня. Причиною подорожчання стало зменшення пропозиції через масові зачистки в теплицях, а також негативний вплив погодних умов. Попри підвищення, показники залишаються на 16% нижчими порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Джерело: Hromadske

