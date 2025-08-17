Это добавляет тревоги по поводу дефицита продуктов в Хмельницкой области и в целом на рынке Украины.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области отражается на рынке фруктов, в частности, из-за стремительного роста цен на яблоки, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Hromadske.

Средняя стоимость этого привычного для украинцев фрукта достигла 85,20 гривен за кило, что в три раза превышает показатели прошлого года.

По словам Александра Хорева из проекта EastFruit Weekly Ukraine, Украина практически потеряла местный товар, а рынок заполнили импортные плоды, в том числе из Польши. Еще в июне прошлого года средняя цена товара составила 28,11 гривен за килограмм, в то время как она значительно выросла.

Эксперты указывают несколько причин критической ситуации с отечественным яблоком. Аграрный специалист Иван Томич отмечает, что основными факторами являются старение садов и сокращение площадей под посадками. В результате бананы, которые стоят сейчас 74,15 гривен за килограмм, стали индикатором цен на яблоки, ведь раньше их стоимость была меньше — 64,03 гривен за килограмм.

Польские яблоки практически заменили местную продукцию на рынке. Если нынешняя тенденция сохранится, этот фрукт окончательно превратится в премиальный товар, недоступный большинству потребителей. Это добавляет тревоги по поводу дефицита продуктов в Хмельницкой области и в целом на рынке Украины.

Кстати, о нехватке также сообщали в Харьковской области.

Цены на огурцы поднялись до 30–50 грн за килограмм, что на 13% выше, чем на прошлой неделе. Причиной удорожания стало уменьшение предложения из-за массовых зачисток в теплицах, а также негативное влияние погодных условий. Несмотря на повышение, показатели остаются на 16% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Hromadske

