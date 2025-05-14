Отключения света в Одесской области 15 мая важны для предотвращения возможных аварий и повышения общей эффективности электрических сетей.

Отключение света в Одесской области 15 мая произойдет из-за плановых профилактических работ, сообщает Politeka.

Проводит их АО «ДТЭК Одесские электросети» .

Эти меры направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций в будущем. С 08:00 до 17:00 электрика будет отсутствовать на ряде улиц Измаила и близлежащих территорий.

В течение этого времени жители улиц 8 Марта, Батюка, Богдана Хмельницкого, Тимура Куницкого, Губина, Единства, Михаила Василюка, Короленко, Кишиневская, а также переулков Батюка и Михаила Василюка, без электроснабжения Также будет отключен свет на проспекте Независимости.

Работы проводятся на основе плана профилактических мер, позволяющих сохранить стабильную работу энергетической инфраструктуры. Поскольку это необходимо для бесперебойных поставок энергии в будущем, жителей просят учесть время отключений и планировать свои дела соответственно. В случае возникновения неполадок, компания обещает оперативно реагировать и предоставлять обновленную информацию о графике.

Отключение света в Одесской области 15 мая, хотя и может создать временные неудобства, однако является важной составляющей для обеспечения долговременной стабильности энергетических систем.

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