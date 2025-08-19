Подорожчання проїзду у Києві стосується автобусів далекого сполучення, що курсують із української столиці, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про зміни для пасажирів.

Від серпня подорож з Києва до Черкас обійдеться пасажирам дорожче. Як повідомили у касі автовокзалу на станції Дашукевича, нині білет, придбаний безпосередньо в касі, коштує 580. Водночас, якщо купувати його безпосередньо у водія автобуса, він обійдеться у 500.

Перевізники пояснюють подорожчання проїзду у Києві комплексом причин. Насамперед це суттєве подорожчання пального, що становить одну з найбільших статей витрат у сфері пасажирських перевезень. Також свою роль відіграє зростання цін на запчастини та технічне обслуговування транспорту, яке необхідне для забезпечення безпечних та регулярних рейсів. Крім того, зазначається, що вплив мають і соціальні чинники — зокрема підвищення соціальних виплат, що також враховується у тарифоутворенні.

Зміни торкнулися не лише міжміських перевезень, а й міського транспорту. Звичайна синя пластикова транспортна карта для оплати проїзду в громадському транспорті відтепер коштує 96.

Для учнівських карток встановлено іншу вартість: спеціальний пластиковий учнівський квиток нині оцінюється у 120.

Окремо слід нагадати, що на час літніх канікул, а саме з 1 липня і до 31 серпня, учні київських шкіл сплачуватимуть за проїзд на загальних підставах. Пільгові умови у цей період не діють. Водночас із початком нового навчального року, з 1 вересня, безплатний проїзд для школярів буде відновлено.

Втім, навіть під час канікул учні можуть скористатися можливістю придбати пільгові проїзні квитки зі знижкою у 75 відсотків. Такі проїзні доступні для оформлення як у застосунку «Київ Цифровий», так і через спеціальні термінали продажу.

Вартість пільгових проїзних для учнів денної форми навчання залежить від обраного варіанту:

325 — місячний проїзний без обмеження кількості поїздок;

162.50 — проїзний на другу половину місяця також без обмеження поїздок;

72.50 — проїзний на місяць, який передбачає 46 поїздок;

97.50 — місячний проїзний на 62 поїздки;

143.75 — проїзний квиток на місяць на 92 поїздки;

192.50 — проїзний на місяць на 124 поїздки.

Крім того, школярі мають можливість придбати й разові поїздки за учнівським квитком. Проте у такому випадку пільга у розмірі 75 відсотків не застосовується, і вартість кожної окремої поїздки розраховується за загальними тарифами.

