Подорожание проезда в Киеве касается автобусов дальнего сообщения, курсирующих из украинской столицы, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно об изменениях пассажиров.

С августа поездка из Киева в Черкассы обойдется пассажирам дороже. Как сообщили в кассе автовокзала на станции Дашукевича, в настоящее время билет, приобретенный непосредственно в кассе, стоит 580. В то же время, если покупать его у водителя автобуса, он обойдется в 500.

Перевозчики объясняют удорожание проезда в Киеве комплексом причин. Прежде всего, это существенное подорожание горючего, которое составляет одну из крупнейших статей расходов в сфере пассажирских перевозок. Также свою роль играет рост цен на запчасти и техническое обслуживание транспорта, необходимое для обеспечения безопасных и регулярных рейсов. Кроме того, отмечается, что влияние оказывают и социальные факторы — в частности, повышение социальных выплат, что также учитывается в тарифообразовании.

Изменения коснулись не только междугородных перевозок, но и городского транспорта. Обычная синяя пластиковая транспортная карта для оплаты проезда в общественном транспорте теперь стоит 96.

Для учащихся установлена другая стоимость: специальный пластиковый ученический билет сейчас оценивается в 120.

Отдельно следует напомнить, что на время летних каникул, а именно с 1 июля и по 31 августа, ученики киевских школ будут платить за проезд на общих основаниях. Льготные условия в этот период бездействуют. В то же время, с началом нового учебного года, с 1 сентября, бесплатный проезд для школьников будет восстановлен.

Впрочем, даже во время каникул учащиеся могут воспользоваться возможностью приобрести льготные проездные билеты со скидкой в 75 процентов. Такие проездные доступны для оформления как в приложении «Киев Цифровой», так и через специальные терминалы продаж.

Стоимость льготных проездных для учащихся дневной формы обучения зависит от выбранного варианта:

325 - месячный абонемент без ограничения количества поездок;

162.50 – абонемент на вторую половину месяца также без ограничения;

72.50 - предусматривающий 46 путешествий;

97.50 - месячный на 62 путешествий;

143.75 – билет на месяц на 92 путешествий;

192.50 – проездной на месяц на 124 поездки.

Кроме того, у школьников есть возможность приобрести и разовые поездки по ученическому билету. Однако в таком случае льгота в размере 75 процентов не применяется и стоимость каждой отдельной поездки рассчитывается по общим тарифам.

