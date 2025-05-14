З'явилося попередження про новий графік руху транспорту в Дніпрі введуть лише тимчасово, вони торкнуться рейсів трамваїв, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікували на сайті Дніпровського електротранспорту.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі діятиме 15 травня 2025 року. Зокрема, трамваї №15 закінчать свою роботу раніше. Останні відправлення від кінцевих зупинок:

від Залізничного вокзалу о 20:15 год.;

від вул. Криворізької о 20:46 год.

Зміни пов’язані з ремонтом колії по просп. Івана Мазепи в районі вул. Київської. Враховуйте інформацію при плануванні своїх поїздок.

Тим часом «Укрзалізниця» оновила графік руху поїздів із Києва та повідомила про запуск додаткового рейсу у відповідь на зростання пасажиропотоку.

Новий поїзд курсуватиме маршрутом Київ і Дніпро — двома великими містами України. Він працюватиме тимчасово, лише у визначені дати: 16, 18, 25 травня та 1 червня.

Маршрут нового потяга, який отримав номер 220/219, передбачає зупинки на станціях Кам’янське (в обох напрямках) та на станції імені Тараса Шевченка в місті Сміла (у напрямку до Києва). Запровадження цього рейсу покликане зменшити навантаження на популярному напрямку у дні підвищеного попиту.

Новий графік виглядає наступним чином:

Зі столиці – щоденний виїзд о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36.

З Дніпра – відправлення о 08:15, прибуття до столиці о 16:17.

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