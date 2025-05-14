Новый график движения транспорта в Днепре будет временно действовать, однако важно знать детали.

Появилось предупреждение о новом графике движения транспорта в Днепре введут лишь временно, они коснутся рейсов трамваев, сообщает Politeka.net.

Предупреждение было опубликовано на сайте Днепровского электротранспорта.

Новый график движения транспорта в Днепре пройдет 15 мая 2025 года. В частности, трамваи №15 закончат свою работу раньше. Последние отправления от конечных остановок:

от Железнодорожного вокзала в 20:15;

от ул. Криворожской в ​​20:46 час.

Изменения связаны с ремонтом пути по просп. Ивана Мазепы в районе ул. Киевской. Учитывайте информацию при планировании поездок.

Тем временем «Укрзализныця» обновила график движения поездов из Киева и сообщила о запуске дополнительного рейса в ответ на рост пассажиропотока.

Новый поезд будет курсировать между маршрутом Киев-Днепр - двумя крупными городами Украины. Он будет работать временно только в определенные даты: 16, 18, 25 мая и 1 июня.

Маршрут нового поезда, получившего номер 220/219, предусматривает остановки на станциях Каменское (в обоих направлениях) и станции имени Тараса Шевченко в городе Смела (в направлении Киева). Введение этого рейса призвано снизить нагрузку на популярном направлении в дни повышенного спроса.

Новый график выглядит следующим образом:

Из столицы – ежедневный выезд в 13:25, прибытие в Днепр в 20:36.

Назад отправление в 08:15, прибытие в столицу в 16:17.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре: каких изменений ждать в платежках.

Также Politeka писала, подорожание хлеба в Днепре: какие виды выросли в цене больше всего.

Как сообщала Politeka, работа в Днепре: где готовы платить от 40 тысяч гривен.