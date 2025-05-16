Основні напрямки гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запорізькій області охоплюють важливі сфери.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області надається благодійною організацією Карітас Україна, проте варто знати всі умови для її отримання, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на офіційному сайті організації.

Проєкт Emergency Appeal — це ініціатива оперативної допомоги, що стала рятівним колом для мільйонів українців у критичні моменти. Саме в рамках цього проєкту вперше були запроваджені грошові гранти, психологічна підтримка та робота з місцевими громадами. Сьогодні, в умовах обмежених ресурсів, організація зосереджується на найнеобхіднішому — на тому, що справді рятує життя.

Основні напрямки в межах Emergency Appeal:

Продовольча безпека — надання продуктових наборів та підтримка під час евакуації;

Вода, санітарія та гігієна — роздача гігієнічних наборів та покращення умов проживання у колективних центрах;

Житло — тимчасове розміщення людей, які втратили домівки;

Соціальна згуртованість — підтримка інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громади, розвиток волонтерства;

Освіта — організація занять і дозвілля для дітей у Просторах, дружніх до дитини;

Захист — адресна допомога тим, хто опинився в особливо складних життєвих обставинах.

За словами Валентина Бебіка, директора департаменту дистрибуції гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запорізькій області, у 2022 році Emergency Appeal став наймасштабнішим проєктом у всій мережі Карітасу.

За три роки дії ініціативи допомогу в межах Emergency Appeal отримали понад 2 мільйони людей. Це масштабна робота, яка щодня змінює життя тих, хто цього найбільше потребує. Запис на гуманітарну допомогу у телеграм-каналі.

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