Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області надається благодійною організацією Карітас Україна, проте варто знати всі умови для її отримання, повідомляє Politeka.net.
Подробиці розкрили на офіційному сайті організації.
Проєкт Emergency Appeal — це ініціатива оперативної допомоги, що стала рятівним колом для мільйонів українців у критичні моменти. Саме в рамках цього проєкту вперше були запроваджені грошові гранти, психологічна підтримка та робота з місцевими громадами. Сьогодні, в умовах обмежених ресурсів, організація зосереджується на найнеобхіднішому — на тому, що справді рятує життя.
Основні напрямки в межах Emergency Appeal:
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Продовольча безпека — надання продуктових наборів та підтримка під час евакуації;
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Вода, санітарія та гігієна — роздача гігієнічних наборів та покращення умов проживання у колективних центрах;
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Житло — тимчасове розміщення людей, які втратили домівки;
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Соціальна згуртованість — підтримка інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громади, розвиток волонтерства;
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Освіта — організація занять і дозвілля для дітей у Просторах, дружніх до дитини;
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Захист — адресна допомога тим, хто опинився в особливо складних життєвих обставинах.
За словами Валентина Бебіка, директора департаменту дистрибуції гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запорізькій області, у 2022 році Emergency Appeal став наймасштабнішим проєктом у всій мережі Карітасу.
За три роки дії ініціативи допомогу в межах Emergency Appeal отримали понад 2 мільйони людей. Це масштабна робота, яка щодня змінює життя тих, хто цього найбільше потребує. Запис на гуманітарну допомогу у телеграм-каналі.
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