Основные направления гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожской области охватывают важные системы.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области предоставляется благотворительной организацией Каритас Украина, однако следует знать все условия для ее получения, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на официальном сайте организации.

Проект Emergency Appeal – это инициатива, которая стала спасительным кругом для миллионов украинцев в критические моменты. Именно в рамках этого проекта были впервые введены денежные гранты, психологическая поддержка и работа с местными общинами. Сегодня, в условиях ограниченных ресурсов, организация сосредотачивается на самом необходимом — на том, что действительно спасает жизнь.

Основные направления в пределах Emergency Appeal:

Продовольственная безопасность – предоставление продуктовых наборов и поддержка при эвакуации;

Вода, санитария и гигиена – раздача гигиенических наборов и улучшение условий проживания в коллективных центрах;

Жилье — временное размещение людей, лишившихся дома;

Социальная сплоченность – поддержка интеграции внутренне перемещенных лиц в общины, развитие волонтерства;

Образование - организация занятий и досуга для детей в Пространствах, дружественных к ребенку;

Защита – адресная поддержка тем, кто оказался в особо сложных жизненных обстоятельствах.

По словам Валентина Бебика, директора департамента дистрибуции гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожской области, в 2022 году Emergency Appeal стал самым масштабным проектом по всей сети Каритаса.

За три года действия инициативы в рамках Emergency Appeal получили более 2 миллионов человек. Это масштабная работа, которая ежедневно меняет жизнь тех, кто в этом больше нуждается. Запись на гуманитарную помощь в телеграмм-канале.

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