Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі, то є кілька варіантів, які можуть вам підійти.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі пропонують небайдужі мешканці міста, які готові прихистити внутрішньо переміщених осіб у своїх квартирах чи будинках, повідомляє Politeka.

Так, одна з мешканок міста готова надати одну або дві кімнати у своїй чотирикімнатній квартирі дівчині з дитиною або без. Єдина умова — допомога у догляді за її 6-річним сином під час роботи матері.

Ще одне оголошення стосується приватного будинку в центрі Запоріжжя, який Юрій, власник житла, безкоштовно здає в оренду. Він шукає автослюсаря або майстра з ремонту холодильного обладнання. Будинок цегляний, має три кімнати, зручності, сад і город — усе необхідне для комфортного проживання.

Також є пропозиція окремої кімнати для жінки або дівчини, у тому числі з дитиною. В квартирі є інтернет, кондиціонер, пральна машина, телевізор, комп’ютер і навіть додаткове ліжко для дитини. Проживання — з власником. Усі побутові умови забезпечено, включно з гарячою водою та електрикою.

Такі ініціативи демонструють, що тема безкоштовного житла для ВПО у Запоріжжі залишається актуальною, а місцеві жителі продовжують активно допомагати тим, хто цього потребує найбільше.

Ці ініціативи не лише забезпечують дах над головою, а й дарують відчуття безпеки та підтримки тим, хто залишився без дому.

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