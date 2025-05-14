Робота для пенсіонерів в Запоріжжі знайдеться для бажаючих заробляти на заслуженому відпочинку.

Сьогодні люди похилого віку все частіше шукають можливості для активної зайнятості та додаткового доходу, на щастя знайдеться така робота для пенсіонерів в Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного вііку.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі знайдеться для всіх охочих. Зокрема з’явилась можливість працевлаштування на посаду продавця-касира з офіційною зарплатою 15 000 гривень на місяць.

Гнучкий графік — можна обрати зручний режим: 4/2 або 3/2, зміни з 08:00 до 20:00.

Що потрібно буде робити: розкладати товари на полиці; перевіряти наявність товарів та правильність цінників; працювати на касі (навчання передбачено, досвід не обов’язковий); дотримуватися порядку та чистоти на робочому місці.

Також робота для пенсіонерів в Запоріжжі пропонується для зварювальників. Підприємство шукає відповідального фахівця для роботи на повну ставку у розмірі 25 тисяч гривень.

Вимоги до кандидата: вміння читати та розуміти технічні креслення; досвід зварювання напівавтоматом та методом дугового зварювання; пунктуальність та відповідальність; креативний підхід до вирішення виробничих завдань; відсутність шкідливих звичок (особливо затяжних).

Основні обов’язки: зварювання деталей відповідно до конструкторської документації; уважне та якісне виконання робіт згідно з кресленнями.

Умови праці: офіційне працевлаштування: ставка + соціальний пакет + премії; графік: з понеділка по п’ятницю, з 08:00 до 16:30; стабільне навантаження, дружній колектив та чітка організація виробничого процесу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік автобусів у Запоріжжі: жителів попередили про зміни на шляху.

Як повідомляла Politeka, Робота у Запоріжжі: шукають пенсіонерів для нескладної роботи, готові платити від 15 тисяч гривень.