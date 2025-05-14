Работа для пенсионеров в Запорожской области найдется для желающих зарабатывать на заслуженном отдыхе.

Сегодня пожилые люди все чаще ищут возможности для активной занятости и дополнительного дохода, к счастью, найдется такая работа для пенсионеров в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям почтенного возраста.

Работа для пенсионеров в Запорожской области найдется для всех желающих. В частности, появилась возможность трудоустройства на должность продавца-кассира с официальной зарплатой 15 000 гривен в месяц.

Гибкий график – можно выбрать удобный режим: 4/2 или 3/2, изменения с 08:00 до 20:00.

Что нужно будет делать : раскладывать товары на полки; проверять наличие товаров и правильность ценников; работать на кассе (обучение предусмотрено, опыт не обязателен); соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте.

Также работа для пенсионеров в Запорожской области предлагается для сварщиков. Предприятие ищет ответственного специалиста на полную ставку в размере 25 тысяч гривен.

Требования к кандидату : умение читать и понимать технические чертежи; опыт сварки полуавтоматом и методом дуговой сварки; пунктуальность и ответственность; креативный подход к решению производственных задач; отсутствие вредных привычек (особенно затяжных).

Основные обязанности : сварка деталей в соответствии с конструкторской документацией; внимательное и качественное выполнение заказов согласно чертежам.

Условия труда: официальное трудоустройство: ставка + социальный пакет + премии; график: с понедельника по пятницу, с 08:00 до 16:30; стабильная нагрузка, дружеский коллектив и четкая организация производственного процесса.

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