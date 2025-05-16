Если вы ищете бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье, то есть несколько вариантов, которые могут вам подойти.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предлагают небезразличные жители города, которые готовы приютить внутренне перемещенных лиц в своих квартирах или домах, сообщает Politeka.

Так, одна из жительниц города готова предоставить одну или две комнаты в своей четырехкомнатной квартире девушке с ребенком или без.

Еще одно объявление касается частного дома в центре Запорожья, который Юрий, владелец жилья, бесплатно сдает в аренду. Он ищет автослесаря ​​или мастера по ремонту холодильного оборудования. Дом кирпичный, имеет три комнаты, удобства, сад и огород – все необходимое для комфортного проживания.

Также есть отдельная комната для женщины или девушки, в том числе с ребенком. В квартире есть интернет, кондиционер, стиральная машина, телевизор, компьютер и даже дополнительная кровать для ребенка. Проживание – с владельцем. Все бытовые условия обеспечены, включая горячую воду и электричество.

Такие инициативы демонстрируют, что тема бесплатного жилья для ВПЛ в Запорожье остается актуальной, а местные жители продолжают активно помогать тем, кто в этом нуждается больше всего.

Эти инициативы не только обеспечивают крышу над головой, но и дарят ощущение безопасности и поддержки оставшимся без дома.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график автобусов в Запорожье: жителей предупредили об изменениях по пути.

Також Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте.

Как сообщала Politeka, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен.