Робота для переселенців в Полтаві знайдеться для охочих, проте варто знати всі нюанси.

Робота для переселенців в Полтаві знайдеться для ВПО, пропонуються різні вакансії та заробітна плата, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити ВПО.

Так, робота для переселенців в Полтаві знайдеться на посаді продавець-консультант мобільних телефонів та аксесуарів. Заробітна плата на посаді становить від 20 до 40 тисяч гривень.

Роботодавець також готовий взяти людину без досвіду на навчити її продавати товар та спілкуватися з клієнтами. Стажування буде оплачуватися кожного дня починаючи з першого дня стажування. Якщо у працівників існує бажання займатися вивченням іноземним мов — компанія оплатить навчання. Крім того, відшкодовуються заняття спортом.

Перевагою є позмінний гнучкий графік та 100% від продажів товарів належать працівникові.

Також робота для переселенців в Полтаві пропонується для операторів call-центру на Taxi з зарплатою у 20-26 тисяч. Гарантується:

Зручний графік: зміни 2/2 з можливістю вибору зручного часу.

Стабільна оплата: заробітна плата виплачується своєчасно, двічі на місяць.

Комфортні умови: сучасний офіс, дружня атмосфера та лояльне керівництво.

Безкоштовне навчання: вас навчать усього необхідного для успішного старту.

Кар’єрні перспективи: компанія відкриває шлях до професійного зростання та просування.

Основні обов’язки: приймати вхідні дзвінки від клієнтів та надавати їм інформацію щодо наших послуг. Обробляти замовлення та вносити дані у корпоративну програму.

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