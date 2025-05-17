Робота для переселенців в Полтаві знайдеться для ВПО, пропонуються різні вакансії та заробітна плата, повідомляє Politeka.net.
Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити ВПО.
Так, робота для переселенців в Полтаві знайдеться на посаді продавець-консультант мобільних телефонів та аксесуарів. Заробітна плата на посаді становить від 20 до 40 тисяч гривень.
Роботодавець також готовий взяти людину без досвіду на навчити її продавати товар та спілкуватися з клієнтами. Стажування буде оплачуватися кожного дня починаючи з першого дня стажування. Якщо у працівників існує бажання займатися вивченням іноземним мов — компанія оплатить навчання. Крім того, відшкодовуються заняття спортом.
Перевагою є позмінний гнучкий графік та 100% від продажів товарів належать працівникові.
Також робота для переселенців в Полтаві пропонується для операторів call-центру на Taxi з зарплатою у 20-26 тисяч. Гарантується:
- Зручний графік: зміни 2/2 з можливістю вибору зручного часу.
- Стабільна оплата: заробітна плата виплачується своєчасно, двічі на місяць.
- Комфортні умови: сучасний офіс, дружня атмосфера та лояльне керівництво.
- Безкоштовне навчання: вас навчать усього необхідного для успішного старту.
- Кар’єрні перспективи: компанія відкриває шлях до професійного зростання та просування.
Основні обов’язки: приймати вхідні дзвінки від клієнтів та надавати їм інформацію щодо наших послуг. Обробляти замовлення та вносити дані у корпоративну програму.
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