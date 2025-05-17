Работа для переселенцев в Полтаве найдется для желающих, однако стоит знать все нюансы.

Работа для переселенцев в Полтаве найдется для ВПЛ, предлагаются разные вакансии и заработная плата, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить ВПЛ.

Так, работа для переселенцев в Полтаве найдется в должности продавец-консультант мобильных телефонов и аксессуаров. Заработная плата в должности составляет от 20 до 40 тысяч гривен.

Работодатель также готов взять человека без опыта научить его продавать товар и общаться с клиентами. Стажировка будет оплачиваться каждый день начиная с первого дня стажировки. Если у работников есть желание заниматься изучением иностранных языков — компания оплатит обучение. Кроме того, возмещаются занятия спортом.

Преимуществом является посменный гибкий график и 100% продаж товаров принадлежат работнику.

Также работа для переселенцев в Полтаве предлагается для операторов call-центра Taxi с зарплатой в 20-26 тысяч. Гарантируется :

Удобный график: смены 2/2 с возможностью выбора удобного времени.

Стабильная оплата: заработная плата выплачивается своевременно дважды в месяц.

Комфортные условия: современный офис, дружеская атмосфера и лояльное руководство.

Бесплатное обучение: вас научат всему необходимому для успешного старта.

Карьерные перспективы: компания открывает путь к профессиональному росту и продвижению.

Основные обязанности: принимать входящие звонки от клиентов и предоставлять им информацию о наших услугах. Разрабатывать заказы и вносить данные в корпоративную программу.

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