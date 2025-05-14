Місцеві мешканці хвилюються через ймовірне підвищення тарифів на газ в Полтаві, адже це означатиме новий удар по гаманцю.

Людей серйозно непокоїть можливе підвищення тарифів на газ в Полтаві, адже кожна зайва гривня у платіжці забирає частину сімейного бюджету, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на газ в Полтаві поки що не відбудеться. Зміни не передбачені принаймні до кінця квітня 2026 року, однак не варто розслаблятися. У "Нафтогазі" підтвердили, що фіксована ціна для побутових споживачів залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Це, звісно, добра новина.

Але як довго триватиме така стабільність наразі невідомо. Попри відсутність офіційних заяв про підвищення тарифів на газ в Полтаві, експерти вже зараз припускають інший розвиток подій. Причина у ситуації на фронті та наслідках атак на критичну інфраструктуру.

За словами енергетичного експерта Олега Попенка, влітку 2025 року вартість блакитного палива може піднятись до 9,5 або навіть 10 грн за куб. Для проходження наступного опалювального сезону Україні потрібно щонайменше 3–4 мільярди кубометрів блакитного палива.

Якщо закуповувати паливо за кордоном, вартість сягатиме до 500 доларів за тисячу кубів. А це автоматично означає, що витрати зростуть, каже експерт.

Окрім цього, жителі міста вже відчули на собі нововведення: третю платіжку за блакитне паливо. Із січня 2024 року українці оплачують обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Йдеться про суми від 100 до 300 гривень на рік.

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