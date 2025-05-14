Местные жители переживают из-за вероятного повышения тарифов на газ в Полтаве, ведь это будет означать новый удар по кошельку.

Людей серьезно беспокоит возможное повышение тарифов на газ в Полтаве , ведь каждая излишняя гривна в платежке отнимает часть семейного бюджета, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на газ в Полтаве пока не произойдет. Изменения не предусмотрены, по крайней мере, до конца апреля 2026 года, однако не стоит расслабляться. В "Нефтегазе" подтвердили, что фиксированная цена для бытовых потребителей останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Это, конечно, хорошая новость.

Но как долго будет продолжаться такая стабильность, пока неизвестно. Несмотря на отсутствие официальных заявлений о повышении тарифов на газ в Полтаве, эксперты уже сейчас предполагают другое развитие событий. Причина в ситуации на фронте и последствия атак на критическую инфраструктуру.

По словам энергетического эксперта Олега Попенко, летом 2025 года стоимость голубого топлива может подняться до 9,5 или даже 10 грн за куб. Для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно не менее 3–4 миллиардов кубометров голубого топлива.

Если закупать топливо за границей, стоимость будет достигать 500 долларов за тысячу кубов. А это автоматически означает, что затраты возрастут, говорит эксперт.

Кроме того, жители города уже почувствовали на себе нововведения: третью платежку за голубое топливо. С января 2024 украинцы оплачивают обслуживание внутридомовых газовых сетей. Речь идет о суммах от 100 до 300 гривен в год.

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