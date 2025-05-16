Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві стало однією з найбільш популярних тем для розмов серед місцевих.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві відчують жителі вже з травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Саме з цього періоду, як інформують у Газмережі, в Україні набуває чинності нова система нарахування плати за газ — вводиться окрема платіжка, яка стосуватиметься технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

Згідно з повідомленням компанії, споживачі отримають третю платіжку за газ, що включатиме оплату перевірки технічного стану обладнання та мереж, які використовуються для подачі газу у багатоквартирні будинки.

За словами фахівців, такі перевірки необхідні для запобігання аварійним ситуаціям та гарантування безпеки мешканців. Періодичність залежить від віку будинку: якщо йому менше 25 років — огляд проводять раз на п’ять років, якщо більше — раз на три роки. Вартість таких послуг покладається на споживача.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві пов’язане саме з впровадженням цієї нової складової в оплату за газ. Жителі міста вже у травні можуть побачити збільшення сум у своїх рахунках, тож експерти радять уважно ознайомлюватись із деталями платіжок і бути готовими до змін у структурі нарахувань.

У разі виникнення запитань споживачам рекомендують звертатися до свого газопостачальника або керуючої компанії для уточнення деталей.

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