Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве стало одной из самых популярных тем для местных разговоров.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве почувствуют жители с мая 2025 года, сообщает Politeka.

Именно с этого периода, как информируют в Газсети , в Украине вступает в силу новая система начисления платы за газ — вводится отдельная платежка, касающаяся технического обслуживания внутридомовых сетей.

Согласно сообщению компании, потребители получат третью платежку за газ, которая будет включать в себя оплату проверки технического состояния оборудования и сетей, которые используются для подачи газа в многоквартирные дома.

По словам специалистов, такие проверки необходимы для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности жильцов. Периодичность зависит от возраста дома: если ему меньше 25 лет — осмотр проводят раз в пять лет, если больше — раз в три года.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве связано с внедрением этой новой составляющей в оплату за газ. Жители города уже в мае могут увидеть увеличение сумм на своих счетах, поэтому эксперты советуют внимательно ознакомиться с деталями платежек и готовы к изменениям в структуре начислений.

В случае возникновения вопросов потребителям рекомендуют обращаться к своему газопоставщику или управляющей компании для уточнения деталей.

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