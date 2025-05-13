Тимчасові зміни у роботі тролейбусних маршрутів принесуть новий графік транспорту у Запоріжжі на декілька днів, повідомляє Politeka.net.
Подробиці повідомила міська рада.
У зв’язку з проведенням робіт із заміни аварійних опор контактної мережі, 14 травня з 10:30 до 12:30 та 16 травня з 10:30 до 12:00 буде тимчасово призупинено рух тролейбусів №3, 8 та 14 по проспекту Соборному — на ділянці між вулицями Дмитра Донцова та Українською.
У зазначені дні маршрути тролейбусів буде організовано за зміненою схемою, із використанням транспорту з автономним ходом. Оновлений розклад виглядає наступним чином:
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Маршрут №3 («4-й Південний мікрорайон – вул. Піщана») обслуговуватиметься двома тролейбусами за такими напрямками:
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«вул. Піщана – пл. Профспілок»
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«4-й Південний мікрорайон – Вокзал Запоріжжя-ІІ»
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Маршрут №8 («Сімферопольське шосе – завод «Запоріжкабель») працюватиме одним тролейбусом за напрямками:
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«Завод «Запоріжкабель» – вул. Сєдова»
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«Сімферопольське шосе – Вокзал Запоріжжя-ІІ»
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№14 («Сімферопольське шосе – Набережна») також обслуговуватиметься одним тролейбусом за маршрутами:
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«Набережна – вул. Сєдова»
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«Сімферопольське шосе – Вокзал Запоріжжя-ІІ»
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Пасажирів просять зважати на зміни та новий графік транспорту у Запоріжжі під час планування поїздок та бути уважними до оновленого розкладу.
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