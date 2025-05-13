У зазначені дні маршрути тролейбусів буде організовано за зміненою схемою та новим графіком транспорту у Запоріжжі.

Тимчасові зміни у роботі тролейбусних маршрутів принесуть новий графік транспорту у Запоріжжі на декілька днів, повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомила міська рада.

У зв’язку з проведенням робіт із заміни аварійних опор контактної мережі, 14 травня з 10:30 до 12:30 та 16 травня з 10:30 до 12:00 буде тимчасово призупинено рух тролейбусів №3, 8 та 14 по проспекту Соборному — на ділянці між вулицями Дмитра Донцова та Українською.

У зазначені дні маршрути тролейбусів буде організовано за зміненою схемою, із використанням транспорту з автономним ходом. Оновлений розклад виглядає наступним чином:

Маршрут №3 («4-й Південний мікрорайон – вул. Піщана») обслуговуватиметься двома тролейбусами за такими напрямками: «вул. Піщана – пл. Профспілок» «4-й Південний мікрорайон – Вокзал Запоріжжя-ІІ»



Маршрут №8 («Сімферопольське шосе – завод «Запоріжкабель») працюватиме одним тролейбусом за напрямками: «Завод «Запоріжкабель» – вул. Сєдова» «Сімферопольське шосе – Вокзал Запоріжжя-ІІ»

№14 («Сімферопольське шосе – Набережна») також обслуговуватиметься одним тролейбусом за маршрутами: «Набережна – вул. Сєдова» «Сімферопольське шосе – Вокзал Запоріжжя-ІІ»



Пасажирів просять зважати на зміни та новий графік транспорту у Запоріжжі під час планування поїздок та бути уважними до оновленого розкладу.

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