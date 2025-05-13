В указанные дни маршруты троллейбусов будут организованы по измененной схеме и новому графику транспорта в Запорожье.

Временные изменения в работе троллейбусных маршрутов принесут новый график транспорта в Запорожье на несколько дней, сообщает Politeka.net.

Подробности сообщил городской совет.

В связи с проведением работ по замене аварийных опор контактной сети, 14 мая с 10:30 до 12:30 и 16 мая с 10:30 до 12:00 будет временно приостановлено движение троллейбусов №3, 8 и 14 по проспекту Соборному — на участке между улицами Дмитрия.

В указанные дни направление троллейбусов будет организовано по измененной схеме с использованием транспортных средств с автономным ходом. Обновленное расписание выглядит следующим образом:

Маршрут №3 («4-й Южный микрорайон – ул. Песчаная») будет обслуживаться по следующим направлениям: «ул. Песчаная – пл. Профсоюзов» «4-й Южный микрорайон – Вокзал Запорожье-II»



Маршрут №8 («Симферопольское шоссе – завод «Запорожкабель») будет работать одним троллейбусом по направлениям: «Завод «Запорожкабель» – ул. Седова» «Симферопольское шоссе – Вокзал Запорожье-II»

№14 («Симферопольское шоссе – Набережная») также будет обслуживаться одним по: «Набережная – ул. Седова» «Симферопольское шоссе – Вокзал Запорожье-II»



Пассажиров просят учитывать изменения и новый график транспорта в Запорожье во время планирования поездок и быть внимательными к обновленному расписанию.

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