Временные изменения в работе троллейбусных маршрутов принесут новый график транспорта в Запорожье на несколько дней, сообщает Politeka.net.
Подробности сообщил городской совет.
В связи с проведением работ по замене аварийных опор контактной сети, 14 мая с 10:30 до 12:30 и 16 мая с 10:30 до 12:00 будет временно приостановлено движение троллейбусов №3, 8 и 14 по проспекту Соборному — на участке между улицами Дмитрия.
В указанные дни направление троллейбусов будет организовано по измененной схеме с использованием транспортных средств с автономным ходом. Обновленное расписание выглядит следующим образом:
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Маршрут №3 («4-й Южный микрорайон – ул. Песчаная») будет обслуживаться по следующим направлениям:
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«ул. Песчаная – пл. Профсоюзов»
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«4-й Южный микрорайон – Вокзал Запорожье-II»
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Маршрут №8 («Симферопольское шоссе – завод «Запорожкабель») будет работать одним троллейбусом по направлениям:
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«Завод «Запорожкабель» – ул. Седова»
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«Симферопольское шоссе – Вокзал Запорожье-II»
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№14 («Симферопольское шоссе – Набережная») также будет обслуживаться одним по:
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«Набережная – ул. Седова»
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«Симферопольское шоссе – Вокзал Запорожье-II»
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Пассажиров просят учитывать изменения и новый график транспорта в Запорожье во время планирования поездок и быть внимательными к обновленному расписанию.
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