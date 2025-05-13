Відключення світла в Запоріжжі 14 травня пов'язане з ремонтними роботами, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.

В рамках планового ремонту електрообладнання з 09:00 до 17:00 буде тимчасово відключено електропостачаннч за наступними адресами: вул. Архипа Куїнджі (Сурікова), Бориспільська (Братська), Верхньохортицька (Пугачова) та інші. Роботи на цих об'єктах будуть проводитися згідно з графіком і триватимуть впродовж дня.

Також, з 09:00 до 13:00, буде проведено плановий ремонт електрообладнання на вулиці Інженера Лата (Ярославська), що може призвести до короткочасних знеструмлень в окремих районах. До 15:00 планується ремонт на Незламній (Хакаській).

У зв'язку з проведенням ремонту по вул. Липовецька, Михайла Топоркова, Олександра Говорухи, Павла Чубинського та інших вулицях, світло може бути відключено також і в інші години дня. Важливо зазначити, що терміни можуть змінюватися в залежності від прогресу ремонтних робіт.

Відключення світла в Запоріжжі 14 травня будуть проводитися не лише на окремих вулицях міста, а й в низці провулків, таких як пров. Бахчисарайський, Віденський, Штурманський та інші. Слід звернути увагу, що на деяких вулицях будуть обмеження по кількості будинків, що залишатимуться без електропостачання.

Завершення ремонтних робіт, за попередньою інформацією, заплановано на 17:00, однак точні часові межі можуть змінюватися в залежності від технічних умов. Усіх мешканців міста просять врахувати ці тимчасові незручності та заздалегідь подбати про забезпечення запасу енергії для побутових потреб.