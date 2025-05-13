Отключение света в Запорожье 14 мая связано с ремонтными работами, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .

В рамках планового ремонта электрооборудования с 09:00 до 17:00 будет временно отключен электроснабжение по следующим адресам: ул. Архипа Куинджи (Сурикова), Бориспольская (Братская), Верхнехортицкая (Пугачева) и другие. Работы на этих объектах будут проводиться согласно графику и будут продолжаться в течение дня.

Также с 09:00 до 13:00 будет проведен плановый ремонт электрооборудования на улице Инженера Лата (Ярославская), что может привести к кратковременным обесточиваниям в отдельных районах. К 15:00 планируется ремонт на Несокрушимой (Хакасской).

В связи с проведением ремонта на ул. Липовецкая, Михаила Топоркова, Александра Говорухи, Павла Чубинского и других улицах, свет может быть отключен также и в другие часы дня. Важно отметить, что сроки могут меняться в зависимости от прогресса ремонтных работ.

Отключение света в Запорожье 14 мая будут производиться не только на отдельных улицах города, но и в ряде переулков, таких как пер. Бахчисарайский, Венский, Штурманский и другие. Следует обратить внимание, что на некоторых улицах будут ограничения по количеству остающихся без электроснабжения домов.

Завершение ремонтных работ, по предварительной информации, запланировано на 17:00, однако точные временные рамки могут изменяться в зависимости от технических условий. Все жители города просят учесть эти временные неудобства и заранее позаботиться об обеспечении запаса энергии для бытовых нужд.