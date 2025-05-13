Синоптики вже опублікували прогноз погоди в Дніпрі на 14 травня та розповіли всі подробиці про цей день.

Прогноз погоди в Дніпрі на 14 травня попереджає про хмарний і дощовий день із незначними проясненнями ввечері, повідомляє Politeka.

З самого ранку небо затягнеться хмарами, які майже не зникатимуть до заходу сонця. У першій половині дня можливий сильний дощ, що триватиме до вечора, тому мешканцям варто заздалегідь підготувати парасолі та відповідний одяг.

Температура повітря коливатиметься від +7°С уранці до +15°С вдень. Вітер буде переважно південного напрямку зі швидкістю до 3,4 м/с. Атмосферний тиск стабільно триматиметься на рівні 746 мм рт. ст., а вологість повітря становитиме 70–89% протягом доби. Найбільша ймовірність опадів — у денні години: до 48% після полудня.

Цікаво, що за останні 130 років найтепліше 14 травня у Дніпрі було в 2003 році — +31°C, а найхолодніше — +2°C у 2000 році. Згідно з народними прикметами, негода в цей день може передвіщати сувору зиму, тоді як ясний ранок — на гарне літо.

Отже, прогноз погоди в Дніпрі на 14 травня свідчить про нестабільну атмосферу з великою ймовірністю злив і високою вологістю, що може вплинути на самопочуття людей.

Водіям варто бути обережними на дорогах — під час дощу можливе погіршення видимості та слизьке покриття. Також фахівці радять людям із хронічними захворюваннями уникати тривалого перебування на вулиці у період найвищої вологості.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі: яких змін чекати у платіжках.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: які види зросли в ціні найбільше.

Як повідомляла Politeka, Робота у Дніпрі: де готові платити від 40 тисяч гривень.