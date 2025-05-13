Синоптики уже опубликовали прогноз погоды в Киеве на 14 мая и рассказали все подробности об этом дне.

Прогноз погоды в Днепре на 14 мая предупреждает об облачном и дождливом дне с небольшими прояснениями вечером, сообщает Politeka.

С самого утра небо затянется облаками, которые почти не исчезают до заката. В первой половине дня возможен сильный дождь, который продлится до вечера, поэтому жителям следует заранее подготовить зонты и одежду.

Температура воздуха будет колебаться от +7°С утром до +15°С днем. Ветер будет преимущественно южным направлением со скоростью до 3,4 м/с. Атмосферное давление будет стабильно держаться на уровне 746 мм рт. ст., а влажность воздуха будет составлять 70–89% в течение суток. Наибольшая вероятность осадков в дневные часы: до 48% после полудня.

Интересно, что за последние 130 лет теплее всего 14 мая в Днепре было в 2003 году — +31°C, а самое холодное — +2°C в 2000 году. Согласно народным приметам, ненастье в этот день может предвещать суровую зиму, в то время как ясное утро — на хорошее лето.

Итак, прогноз погоды в Днепре на 14 мая свидетельствует о нестабильной атмосфере с большой вероятностью проливных дождей и высокой влажностью, что может повлиять на самочувствие людей.

Водителям следует соблюдать осторожность на дорогах — во время дождя возможно ухудшение видимости и скользкое покрытие. Также специалисты советуют людям с хроническими заболеваниями избегать длительного пребывания на улице в период высокой влажности.

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