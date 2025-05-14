Грошова допомога для ВПО з Луганської області надається тим, хто відповідає важливим категоріям.

Грошова допомога для ВПО з Луганської області надається на оренду житла, проте стосується вона лише жителів однієї громади, повідомляє Politeka.net.

Про це розповів начальник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко.

У межах спеціальної програми передбачено 5 мільйонів гривень для надання одноразової грошової допомоги мешканцям Рубіжанської міської територіальної громади, які змушені змінити місце проживання з метою працевлаштування та потребують підтримки на новому етапі життя.

Грошова допомога для ВПО з Луганської області надається:

зареєстровані у місті Рубіжне або в інших населених пунктах Рубіжанської громади;

або в інших населених пунктах Рубіжанської громади; переселенці, що фактично проживають на підконтрольній Україні території ;

; потребують релокації у зв’язку з працевлаштуванням.

Програма розрахована на такі категорії:

ветерани війни та їхні родини , а також родини загиблих захисників і захисниць України;

, а також родини загиблих захисників і захисниць України; студенти та випускники закладів професійної та вищої освіти Рубіжанської громади;

закладів професійної та вищої освіти Рубіжанської громади; малозабезпечені сім’ї.

Грошова допомога для ВПО з Луганської області покриває такі витрати:

Переїзд

До 2 000 гривень на одного заявника;

на одного заявника; Додатково до 1 500 гривень за кожного члена родини;

за кожного члена родини; Максимальна сума — 6 500 гривень на родину;

на родину; Необхідно надати підтвердження витрат: договір, квитанцію, чек або квиток.

Оренда житла

До 5 000 грн на основного заявника;

на основного заявника; Додатково до 1 500 грн на кожного члена родини;

на кожного члена родини; Загальна сума — не більше 10 000 грн на місяць;

на місяць; Виплата здійснюється щомісяця протягом перших трьох місяців оренди за умови наявності офіційного договору оренди.

Розмір допомоги не може перевищувати суму орендної плати, зазначеної в договорі.

Умови отримання допомоги:

Необхідно підтвердити факт працевлаштування ;

; Відпрацювати мінімальний строк, визначений роботодавцем у гарантійному листі ;

; Перелік необхідних документів можна переглянути за посиланням (його слід уточнити на офіційних ресурсах або за телефоном гарячої лінії).

Як подати документи?

Надсилайте документи на адресу:

м. Дніпро, Нова пошта, відділення №70

Одержувач: Рубіжанська МВА

Телефон отримувача: +38 (093) 648 54 80

Контакти для консультацій:

+38 (050) 109 93 26 — відповіді на всі питання щодо участі в програмі.

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