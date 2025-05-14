Грошова допомога для ВПО з Луганської області надається на оренду житла, проте стосується вона лише жителів однієї громади, повідомляє Politeka.net.
Про це розповів начальник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко.
У межах спеціальної програми передбачено 5 мільйонів гривень для надання одноразової грошової допомоги мешканцям Рубіжанської міської територіальної громади, які змушені змінити місце проживання з метою працевлаштування та потребують підтримки на новому етапі життя.
Грошова допомога для ВПО з Луганської області надається:
- зареєстровані у місті Рубіжне або в інших населених пунктах Рубіжанської громади;
- переселенці, що фактично проживають на підконтрольній Україні території;
- потребують релокації у зв’язку з працевлаштуванням.
Програма розрахована на такі категорії:
- ветерани війни та їхні родини, а також родини загиблих захисників і захисниць України;
- студенти та випускники закладів професійної та вищої освіти Рубіжанської громади;
- малозабезпечені сім’ї.
Грошова допомога для ВПО з Луганської області покриває такі витрати:
Переїзд
- До 2 000 гривень на одного заявника;
- Додатково до 1 500 гривень за кожного члена родини;
- Максимальна сума — 6 500 гривень на родину;
- Необхідно надати підтвердження витрат: договір, квитанцію, чек або квиток.
Оренда житла
- До 5 000 грн на основного заявника;
- Додатково до 1 500 грн на кожного члена родини;
- Загальна сума — не більше 10 000 грн на місяць;
- Виплата здійснюється щомісяця протягом перших трьох місяців оренди за умови наявності офіційного договору оренди.
Розмір допомоги не може перевищувати суму орендної плати, зазначеної в договорі.
Умови отримання допомоги:
- Необхідно підтвердити факт працевлаштування;
- Відпрацювати мінімальний строк, визначений роботодавцем у гарантійному листі;
- Перелік необхідних документів можна переглянути за посиланням (його слід уточнити на офіційних ресурсах або за телефоном гарячої лінії).
Як подати документи?
Надсилайте документи на адресу:
м. Дніпро, Нова пошта, відділення №70
Одержувач: Рубіжанська МВА
Телефон отримувача: +38 (093) 648 54 80
Контакти для консультацій:
+38 (050) 109 93 26 — відповіді на всі питання щодо участі в програмі.
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