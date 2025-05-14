Денежная помощь для ВПЛ из Луганской области предоставляется на аренду жилья, однако касается она только жителей одной общины, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказал начальник Рубежанской МВА Андрей Юрченко.
В рамках специальной программы предусмотрено 5 миллионов гривен для предоставления единовременной денежной помощи жителям Рубежанского городского территориального общества, которые вынуждены изменить место жительства с целью трудоустройства и нуждаются в поддержке на новом этапе жизни.
Денежная помощь для ВПЛ из Луганской области предоставляется:
- зарегистрированные в городе Рубежное или других населенных пунктах Рубежанского общества;
- переселенцы, фактически проживающие на подконтрольной Украине территории;
- нуждаются в релокации в связи с трудоустройством.
Программа рассчитана на следующие категории:
- ветераны войны и их семьи, а также семьи погибших защитников и защитниц Украины;
- студенты и выпускники заведений профессионального и высшего образования Рубежанского общества;
- малообеспеченные.
Денежная помощь для ВПЛ из Луганской области покрывает следующие расходы:
Переезд
- до 2 000 гривен на одного заявителя;
- Дополнительно к 1500 гривен;
- Максимальная сумма – 6 500 гривен на семью;
- Необходимо предоставить подтверждение расходов: договор, квитанцию, чек или билет.
Аренда жилья
- до 5 000 грн на основного заявителя;
- Дополнительно до 1500 грн на каждого члена семьи;
- Общая сумма – не более 10 000 грн в месяц;
- Выплата производится ежемесячно в течение первых трех месяцев аренды при условии наличия официального договора аренды .
Размер пособия не может превышать сумму арендной платы, указанной в договоре.
Условия получения помощи:
- Необходимо подтвердить факт трудоустройства ;
- Отработать минимальный срок, определенный работодателем в гарантийном письме ;
- Список необходимых документов можно просмотреть по ссылке (его следует уточнить на официальных ресурсах или по телефону горячей линии).
Как подать документы?
Присылайте документы по адресу:
г. Днепр, Новая почта, отделение №70
Получатель: Рубежанская МВА
Телефон получателя: +38 (093) 648 54 80
Контакты для консультаций:
+38 (050) 109 93 26 – ответы на все вопросы об участии в программе.
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