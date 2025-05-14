Денежная помощь для ВПЛ из Луганской области предоставляется тем, кто отвечает важным категориям.

Денежная помощь для ВПЛ из Луганской области предоставляется на аренду жилья, однако касается она только жителей одной общины, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал начальник Рубежанской МВА Андрей Юрченко.

В рамках специальной программы предусмотрено 5 миллионов гривен для предоставления единовременной денежной помощи жителям Рубежанского городского территориального общества, которые вынуждены изменить место жительства с целью трудоустройства и нуждаются в поддержке на новом этапе жизни.

Денежная помощь для ВПЛ из Луганской области предоставляется:

зарегистрированные в городе Рубежное или других населенных пунктах Рубежанского общества;

или других населенных пунктах Рубежанского общества; переселенцы, фактически проживающие на подконтрольной Украине территории ;

; нуждаются в релокации в связи с трудоустройством.

Программа рассчитана на следующие категории:

ветераны войны и их семьи , а также семьи погибших защитников и защитниц Украины;

, а также семьи погибших защитников и защитниц Украины; студенты и выпускники заведений профессионального и высшего образования Рубежанского общества;

заведений профессионального и высшего образования Рубежанского общества; малообеспеченные.

Денежная помощь для ВПЛ из Луганской области покрывает следующие расходы:

Переезд

до 2 000 гривен на одного заявителя;

на одного заявителя; Дополнительно к 1500 гривен ;

; Максимальная сумма – 6 500 гривен на семью;

на семью; Необходимо предоставить подтверждение расходов: договор, квитанцию, чек или билет.

Аренда жилья

до 5 000 грн на основного заявителя;

на основного заявителя; Дополнительно до 1500 грн на каждого члена семьи;

на каждого члена семьи; Общая сумма – не более 10 000 грн в месяц;

в месяц; Выплата производится ежемесячно в течение первых трех месяцев аренды при условии наличия официального договора аренды .

Размер пособия не может превышать сумму арендной платы, указанной в договоре.

Условия получения помощи:

Необходимо подтвердить факт трудоустройства ;

; Отработать минимальный срок, определенный работодателем в гарантийном письме ;

; Список необходимых документов можно просмотреть по ссылке (его следует уточнить на официальных ресурсах или по телефону горячей линии).

Как подать документы?

Присылайте документы по адресу:

г. Днепр, Новая почта, отделение №70

Получатель: Рубежанская МВА

Телефон получателя: +38 (093) 648 54 80

Контакты для консультаций:

+38 (050) 109 93 26 – ответы на все вопросы об участии в программе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно найти убежище.

Також Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе: как получить временный дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПО в Харькове: кому помогут и куда обращаться.



