Денежная помощь для ВПЛ из Луганской области предоставляется на аренду жилья, однако касается она только жителей одной общины, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал начальник Рубежанской МВА Андрей Юрченко.

В рамках специальной программы предусмотрено 5 миллионов гривен для предоставления единовременной денежной помощи жителям Рубежанского городского территориального общества, которые вынуждены изменить место жительства с целью трудоустройства и нуждаются в поддержке на новом этапе жизни.

Денежная помощь для ВПЛ из Луганской области предоставляется:

  • зарегистрированные в городе Рубежное или других населенных пунктах Рубежанского общества;
  • переселенцы, фактически проживающие на подконтрольной Украине территории;
  • нуждаются в релокации в связи с трудоустройством.

Программа рассчитана на следующие категории:

  • ветераны войны и их семьи, а также семьи погибших защитников и защитниц Украины;
  • студенты и выпускники заведений профессионального и высшего образования Рубежанского общества;
  • малообеспеченные.

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Денежная помощь для ВПЛ из Луганской области покрывает следующие расходы:

Переезд

  • до 2 000 гривен на одного заявителя;
  • Дополнительно к 1500 гривен;
  • Максимальная сумма – 6 500 гривен на семью;
  • Необходимо предоставить подтверждение расходов: договор, квитанцию, чек или билет.

Аренда жилья

  • до 5 000 грн на основного заявителя;
  • Дополнительно до 1500 грн на каждого члена семьи;
  • Общая сумма – не более 10 000 грн в месяц;
  • Выплата производится ежемесячно в течение первых трех месяцев аренды при условии наличия официального договора аренды .

Размер пособия не может превышать сумму арендной платы, указанной в договоре.

Условия получения помощи:

  • Необходимо подтвердить факт трудоустройства ;
  • Отработать минимальный срок, определенный работодателем в гарантийном письме ;
  • Список необходимых документов можно просмотреть по ссылке (его следует уточнить на официальных ресурсах или по телефону горячей линии).

Как подать документы?

Присылайте документы по адресу:

г. Днепр, Новая почта, отделение №70

Получатель: Рубежанская МВА

Телефон получателя: +38 (093) 648 54 80

Контакты для консультаций:

+38 (050) 109 93 26 – ответы на все вопросы об участии в программе.

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