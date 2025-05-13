Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 14 травня та розповіли про цей день.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 14 травня обіцяє зміну погодних умов упродовж доби — від хмарного ранку до ясного вечора, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, ніч розпочнеться з температури +9°C, яка ближче до ранку знизиться до +7°C. Вологість повітря залишатиметься високою — до 90%, що може бути досить небезпечним, оскільки це ускладнює терморегуляцію тіла, посилює відчуття спеки та може спричинити перегрів або проблеми з диханням.

Тиск становитиме близько 749 мм рт. ст., а вітер буде помірним — до 1,6 м/с.

Зранку небо залишатиметься похмурим, але вже з 9:00 температура почне зростати і досягне максимуму +17°C опівдні. Саме в цей період очікується короткочасний, але сильний дощ із грозою. Ймовірність опадів у середині дня становитиме до 50%. Після 15:00 дощ припиниться, небо почне прояснюватися, а до вечора встановиться ясна і приємна погода. Температура знизиться до +11°C, а вологість знову підвищиться.

Народні прикмети попереджають: гроза цього дня віщує холодну і сувору зиму. Якщо ж сонце зранку ясне — літо обіцяє бути теплим і врожайним. За 130 років метеоспостережень найвища температура 14 травня в Запоріжжі сягала +31°C (у 2003 році), найнижча — лише +3°C (у 2000-му).

Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на 14 травня радить мешканцям бути готовими до дощу в першій половині дня, а також насолодитися сонячним вечором після грози.

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